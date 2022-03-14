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На тимчасово окупованих територіях російські військові б’ють і катують людей, викрадають перехожих, відбирають автомобілі, - Денісова

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На тимчасово окупованих територіях російські військові б’ють і катують людей, викрадають перехожих, відбирають автомобілі, - Денісова
На тимчасово окупованих територіях рашистські окупанти тероризують місцеве населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі поінформувала Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова.

"13 березня так званий "військовий комендант" підписав звернення до мешканців міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка, в якому оголосив комендантську годину, заборону на носіння зброї та на проведення зібрань, мітингів або пікетів.

За будь-яке порушення цих "вимог" окупант погрожує "притягненням до суворої відповідальності та передачею до органів військового правопорядку".

У місті Енергодар рашистські військові б’ють і катують людей прямо на вулицях, викрадають перехожих, відбирають автомобілі.

У тимчасово окупованих селах на Київщині російські бойовики грабують та трощать будинки, забирають у мешканців речі та їжу.

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Зі слів військовополонених РФ, командуванням віддано наказ перейти на самозабезпечення – фактично "легалізовано" мародерство армії держави-агресора в Україні.

Терор мирних жителів це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Прошу міжнародну спільноту врахувати ці факти при посиленні тиску на державу-терориста для припинення війни і виведення армії російських загарбників з України.

На рашистське керівництво та військових чекає "Нюрнберг № 2", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Война каждому предоставляет выбор. Либо ты становишься жертвой репрессий и истязаний, либо ты становишься убийцей оккупантов шансы выжить одинаковы.
  • Тетяна Тать
    окупант + мародер
    таке лайно в полон просто тупо не брати.
    незалежно від роду військ та віку
  • Дмитрий Чувпило dd3e4a4e
    РФ робить геноцид щоб заселити валенками теріторію. Такий вид війни повинен каратися примусовою фатальною корекцією скаженого кацапського етносу.
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