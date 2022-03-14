Велика Британія обіцяє й надалі надавати Україні військову підтримку

У понеділок речник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що російські ракетні удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоке занепокоєння, але не завадять Лондону продовжувати надавати Україні оборонну зброю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ці удари викликають глибоке занепокоєння", - сказав речник Джонсона.

Відповідаючи на запитання, чи будуть вони стримувати Британію від подальшого надання зброї, він відповів: "Ні. Ми обов'язково будемо продовжувати надавати українському уряду цю оборонну, летальну спроможність. Це важливо зробити, ми знаємо, що це було корисно, і ми знаємо, що це успішно використовується".

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Минулого тижня британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія вивчає можливість передачі Україні зенітних ракет виробництва Thales, щоб допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.

Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.