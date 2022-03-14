Пашинський про справу ДБР проти нього: За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар"

Екснардеп Сергій Пашинський заявляє, що провадження ДБР проти нього - це робота ФСБ та її агентури в Україні.

Про це повідомив екснардеп Сергій Пашинський, передає Цензор.НЕТ.

"Коли на початку грудня я прочитав,що РФ буде проводити навчання біля наших кордонів в районі Мозиря, я зрозумів — це початок Війни.

Я робив усе можливе і неможливе аби донести цю інформацію військово-політичному керівництву Держави і пропонував цілий комплекс заходів для підготовки відбиття агресії. На жаль, мене не почули.

Тож починаючи з 10-го січня, я в ініціативному порядку почав готувати розрахунки ПТРК "Стугни" та "Корсарів" для висування їх на рубежі річки Тетерів під Іванків.

20 лютого, за чотири дні до нападу, наші бойові розрахунки були повністю готові для висування у випадку початку Війни. Дякую моїм соратникам Мирославу Гаю, Тетяні Чорновол та іншим, яких зараз не маю права назвати.

Вже 24 лютого вранці, після перших ракетних ударів по Києву, наші розрахунки були на позиціях.

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На жаль, в ніч з 24 на 25 ми понесли перші втрати, загинули добровольці, наш брат і посестра, ще трьох було поранено.

За перший тиждень війни моєю командою було передано в ЗСУ, підготовлено і відправлено в бій біля 50-ти розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар".

Відео з арабською в’яззю, яке облетіло інтернет, це заслуга мене та моїх побратимів.

Також, під обстрілами, було вивезено установку РЗСО "Вільха" та майже сотню ракет "Вільха" та "ВільхаМ", які вдало відпрацювали по фашиським окупантам.

Завдяки нашим зусиллям, нам тепер є чим зустрічати російський морський десант.

Евакуйовано десятки одиниць техніки та обладнання з місьц бойових дій, які вже почали працювати на ЗСУ в безпечних місцях.

За моєю ініціативо створено окрему бригаду спеціального призначення, підрозділи якої вже знищили десятки одиниць бронетехніки фашиських окупантів під Києвом та на півдні України.

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Ми продовжуємо нарощувати свої спроможності та забезпечувати Збройні Сили вкрай необхідною зброєю.

Саме тому, я не скільки не здивувався, коли сьогодні зранку слідчий ДБР Петрухін, за особистою командою Єрмака та Сукачьова, приїхали мене арештовувати.

Я не боюсь ні ФСБ, ні путіна, ні, тим більше, їх агентури в Україні, тому далі буду продовжувати свою справу.

А фсбешним покидькам за такі дії доведеться відповідати перед всім українським народом.

Слава Україні! Ми переможемо!" - заявив Пашинський.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт.