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Питання військових літаків для України залишається невідкладним на порядку денному, - Кулеба

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Питання військових літаків для України залишається невідкладним на порядку денному, - Кулеба
Питання надання військових літаків Україні залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному. Між військовими є розмова про те, які саме літаки потрібні, для яких цілей, але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Міністр наголосив, що Україні необхідно значно посилити свої повітряні сили.

"Найкраще, що можуть зробити союзники з НАТО нині, це надати Україні необхідні бойові літаки та штурмовики, які дадуть змогу нам збалансувати військову ситуацію в небі, тому що найбільшої кількості жертв ми зазнаємо внаслідок бомбардувань наших міст із неба", - заявив Кулеба.

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Крім того, очільник МЗС зазначив, що дуже важливо, щоб усі країни, які мають на своїх складах зброю, виготовлену за радянських часів, передали її Україні.

Топ коментарі

  • Elvic Vic
    Й в цьому питанні я бачу йще одне додаткове нанеспокоєння США .

    Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .

    Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .

    Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
    Це кудло військових злочинців .
  • wed emantsal
    ЗЕботня агітує проти НАТО, яке поламало плани пуйлу, ЗЕ і БЕ
  • Дин Проффитт
    головой думать не желаешь ? Это ответ на то , чтоб наши нытики не сваливали свою вину на Запад .
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