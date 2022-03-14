Питання військових літаків для України залишається невідкладним на порядку денному, - Кулеба

Питання надання військових літаків Україні залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному. Між військовими є розмова про те, які саме літаки потрібні, для яких цілей, але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Міністр наголосив, що Україні необхідно значно посилити свої повітряні сили.

"Найкраще, що можуть зробити союзники з НАТО нині, це надати Україні необхідні бойові літаки та штурмовики, які дадуть змогу нам збалансувати військову ситуацію в небі, тому що найбільшої кількості жертв ми зазнаємо внаслідок бомбардувань наших міст із неба", - заявив Кулеба.

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Крім того, очільник МЗС зазначив, що дуже важливо, щоб усі країни, які мають на своїх складах зброю, виготовлену за радянських часів, передали її Україні.