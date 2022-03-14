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Маск викликав Путіна на двобій за Україну

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Маск викликав Путіна на двобій за Україну
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок за Україну.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Маска у Твіттері.

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"Цим я кидаю виклик Володимиру Путіну на поєдинок за Україну", – написав Маск.

Короткий твіт написаний трьома мовами – англійською, українською та російською.

Також Маск опублікував твіт із запитанням, чи Путін згоден на цей бій, тегнувши сторінку президента РФ у Твіттері.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • ьля
    боюсь за ілона. путін знає самбо, тхеквондо, джиу-джитсу і ще багато страшних слів.
  • игорь гололобов
    Давай Илон,вали ***** спутники!
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