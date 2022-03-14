Новини • Війна

Система ППО Києва міцнішає з кожним днем. Ворог розуміє, що над містом краще не літати, - голова ВА Жирнов

34 22183
Система ППО Києва міцнішає з кожним днем. Ворог розуміє, що над містом краще не літати, - голова ВА Жирнов
Система ППО Києва поповнюється та міцнішає з кожним днем.

Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив глава військової адміністрації столиці Микола Жирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Наразі ППО в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони столиці", - зауважив він.

За словами Жирнова, з кожним днем ця система поповнюється та міцнішає.

"Ви можете це відслідкувати за кількістю розгромленої ворожої авіації та ракет. Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, бо знає, що тут на нього чекають сюрпризи в кожному районі та кожному кварталі", - додає глава військової адміністрації столиці.

Читайте також: Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Южное направление укрепляйте, Херсон в заложниках
  • KOMiLFO TV
    Только можно, пожалуйста, ракеты сбивать на подлёте к Киеву, а не над Подолом. В остальном спасибо!
  • Гыг с Вами


    Оперативний ЗСУ



    Що знову дуже радує - швидкість знищення літаків та гелікоптерів знов зросла. Взагалі з усіх видів військ гелікоптерів набили найбільше - 37%. Це дуже добре, і значно зменшує мобільність росіян. Також це свідчить про те, що наша протиповітряна оборона потужна і може працювати.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини