Росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Про зміну радіаційного фону наразі невідомо
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Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку №1 захопленої ними Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
Вибух стався на майданчику атомної станції, уточнюють у компанії. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця.
"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишав робочі місця", - йдеться у повідомленні.
Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.