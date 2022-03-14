Росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Про зміну радіаційного фону наразі невідомо

Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку №1 захопленої ними Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Вибух стався на майданчику атомної станції, уточнюють у компанії. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишав робочі місця", - йдеться у повідомленні.

Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.

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