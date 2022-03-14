Арестович назвав основні оперативні напрямки для окупантів

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що основними оперативними напрямками противника є зона ООС, Маріуполь та Миколаїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на відеозвернення Арестовича.

"Ситуація залишається контрольованою... Збройні сили України завдають потужних ударів по противнику... Зараз можна сказати, що противник визначився з основними оперативними напрямками його зусиль - це зона ООС, Маріуполь і Миколаїв", - сказав Арестович.

За його словами, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація залишається спокійнішою, бо частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід України.

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"Там противник стає в оборону, ми завдаємо йому ударів, і наступальних дій він не робить", - пояснив радник голови ОП.

Він нагадав, що впродовж доби повітряні сили збили щонайменше 7 літальних апаратів противника.

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"Противник наносив вночі удари у відповідь по містах України, до чого ми, на жаль, вже звикли. Але це намагання помститися нам за дуже вправну роботу наших повітряних сил, наших ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали нищівних ударів знову на Херсонщині, Київщині та в зоні ООС", - зазначив Арестович.