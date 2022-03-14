Удари по Яворівському полігону підтверджують небезпеку поставок зброї Україні, - Сійярто
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ракетні удари поблизу Львова підкреслюють важливість попереднього рішення угорського уряду не дозволяти транспортування летальної допомоги через Угорщину в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Hungary Today.
Сійярто наголосив, що Угорщина чинитиме опір усім формам тиску та зберігатиме заборону на ввезення зброї в Україну зі своєї території.
Військові дії в Україні стають все більш серйозними і зміщуються на захід, додав він.
За словами міністра, російські військові операції чітко показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та українського Закарпаття, де проживає багато етнічних угорців.
У понеділок речник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що російські ракетні удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоке занепокоєння, але не завадять Лондону продовжувати надавати Україні оборонну зброю.