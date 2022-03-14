Кулеба закликав до бойкоту компаній, які залишаються на російському ринку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати великі міжнародні компанії, які досі не пішли з ринку Росії.

Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу в понеділок, 14 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін фактично зруйнував інвестиційний клімат, бізнес-клімат, репутацію Росії як бізнес-партнера. Станом на сьогоднішній ранок 209 західних компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 - обмежили роботу частково. Ми цим незадоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їхні маневри і трюки, намагання в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку і будемо їх дотискати", - сказав Кулеба.

За його словами, міжнародний бізнес має покинути російський ринок як з моральних, так і з прагматичних міркувань. Адже робота в Росії – це, по-перше, удар по репутації, по-друге, російська економіка стрімко наближається до краху, а економічна політика уряду стає все більш непрогнозованою – вже лунають погрози про націоналізацію.

Кулеба зауважив, що є низка великих компаній, які досі не пішли з росії. Це, зокрема, торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. У сфері машинобудування – це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic.

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Косметика та супутні товари - Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris. У харчовій промисловості – це ресторани Papa John's і Kellogg. Медицина - Bayer. Банки - Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo.

"Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів - бойкотувати ці компанії, поки вони не припинять роботу в росії", – наголосив очільник МЗС.