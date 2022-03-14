Інфраструктура Луганщини розбита вщент, ремонту не підлягає, - Гайдай

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що інфраструктура Луганщини знищена і не підлягає ремонту.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

"Інфраструктура розбита вщент, ремонту не підлягає", - сказав він.

Також Гайдай прокоментував ситуацію навколо евакуації з Луганщини: "Мали змогу евакуювати людей "зеленими коридорами" тільки останні два дні. До цього евакуацію організовували самостійно, фактично без погодження з окупантами. Величезну допомогу в цьому здійснює "Укрзалізниця" - на свій страх компанія відправляла свої поїзди під обстрілами. Загалом, щодня вдається вивезти близько 2000 людей".

Гайдай зазначив, що немає такого населеного пункту, де не було б обстрілів.

"Лінія фронту, зайнята ЗСУ, тримається в тих самих межах, що й були – але обстріли точаться по всій лінії: немає такого населеного пункту, де не було б обстрілів. З ранку до ночі стріляють по Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній. Здебільшого – б'ють по житлових кварталах, школах, критичній інфраструктурі – вода, газ, електрика", - каже він.

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