У Казахстані заборонили вивозити валюту та золото на суму понад 10 тисяч доларів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв своїм указом заборонив вивозити з країни іноземну валюту на суму понад 10 000 тисяч доларів за курсом Нацбанку на дату вивезення та золоті зливки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на указ Токаєва, опублікований на офіційному сайті.

Вводиться заборона на вивезення золотих зливків афінованого золота 5, 10, 20, 50 та 100 грамів та інвестиційних монет із золота "Altyn barys" та зі срібла "Kumis barys", що випускаються Нацбанком, а також афінованого золота понад 100 грамів.

Зазначається, що указ підписано для захисту національних інтересів Казахстану та забезпечення фінансової стабільності.

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