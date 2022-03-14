Зеленський 16 березня виступить перед Конгресом США, - Wall Street Journal
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Конгрес США вранці в середу заслухає звернення президента України Володимира Зеленського, яке відбудеться у відеорежимі, повідомила журналіст видання Wall Street Journal Вів'єн Салама з посиланням на спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
"Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості в Сенаті Шумер (Чарльз Елліс Шумер. - Ред.) анонсували віртуальне звернення до Конгресу США від президента України Володимира Зеленського, на середу, 16 березня, о 9:00", - написала Салама вранці у твіттері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.