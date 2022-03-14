Новини • Війна

Зеленський 16 березня виступить перед Конгресом США, - Wall Street Journal

4 11813
Зеленський 16 березня виступить перед Конгресом США, - Wall Street Journal
Конгрес США вранці в середу заслухає звернення президента України Володимира Зеленського, яке відбудеться у відеорежимі, повідомила журналіст видання Wall Street Journal Вів'єн Салама з посиланням на спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

"Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості в Сенаті Шумер (Чарльз Елліс Шумер. - Ред.) анонсували віртуальне звернення до Конгресу США від президента України Володимира Зеленського, на середу, 16 березня, о 9:00", - написала Салама вранці у твіттері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США схвалив виділення Україні та союзникам $13,6 млрд допомоги

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Про свого фсбшного щура дєрьмака розповість?
  • Александр d30dc4a6
    Не только дЕрьмак крыса, там весь кибуц имени Коломойского - крысятник редкостный. Кто-то ссученый ФСБ, а кто-то просто за пару шекелей готовы торговать Украиной оптом и в розницу.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    пасіба, шта абісніл
    а чіво нє на радном, русскам? підаляк нє разрєшил?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини