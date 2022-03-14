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У десятках міст та сіл Росії хоронять загарбників. Усі бачать, що на суходолі наша армія – найсильніша у Європі, - Резніков

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У десятках міст та сіл Росії хоронять загарбників. Усі бачать, що на суходолі наша армія – найсильніша у Європі, - Резніков
Наразі українська армія демонструє приклади відваги та героїзму, а також високий професіоналізм.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"19-й день оборони від повномасштабного російського вторгнення. Наші захисники і захисниці продовжують щодня наносити російським окупантам значних втрат. Наша армія, гвардія, прикордонники, бійці усіх структур сектору національної безпеки та оборони постійно відправляють додому непроханих гостей. Вантажем", - пише він.

За словами Резнікова, у десятках міст та сіл Росії зараз відбуваються поховання загарбників.

"Навіть тотальна пропаганда вже не може замовчати ці втрати", - додає міністр оборони.

Він також зазначив, що у ці дні особливо відчувається, як змінилася наша країна за 8 років війни. Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця. У 2014 році тисячі громадян піднялися на захист країни і допомогли стримати удар, коли влада була дезорганізована. Коли армію як інститут знищували роками. Добровольці багатьох надихнули своїм прикладом.

"Зараз інтервентів успішно б’ють наші Збройні Сили, демонструючи не тільки масові приклади відваги та героїзму, але й високий професіоналізм. І вся країна підтримує своїх воїнів. Усі бачать, що на суходолі наша армія – серед найкращих у світі і найсильніша у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії, – Резніков. ФОТО

Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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    Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
  • Ла-ла-ла-ла
    Єдині почуття, які виникають в ванькиних мамаш на похоронах - це бажання нарожать єщо, штоб показать етім бандерам.
  • Дин Проффитт
    Там матери этих вояк даже рады что сдыхались от своего сыночка алкаша и наркомана . Ещё и деньги с радостью за его смерть получат .
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