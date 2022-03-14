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Україна заборонила ввезення книг з Росії

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Україна заборонила ввезення книг з Росії
Держкомтелерадіо офіційно заборонив ввозити всю видавничу продукцію з Росії. Таке рішення прийняло відомство на початку березня через широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

Це допоможе не допустити культурний та інформаційний вплив держави-агресора на суспільні настрої українців, наголосила заступниця очільника парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук.

"Нарешті заборонено ввезення російських книг. Завдяки цьому кроку український ринок стане, як майже всі ринки у світі, вільним від закордонних видавців", – зазначила вона.

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Євгенія Кравчук нагадала, що питання протидії російській пропаганді є у топі порядку денного в Україні багато років. Адже це – важлива частина нашого інформаційного фронту.

"Ми боремося із засиллям російської книги різними методами. Підтримуємо українську книгу на бюджетному рівні, знаходимо можливості знизити податковий тиск, плануємо запровадити компенсацію оренди під книгарні, сертифікати на придбання книг. До війни українці дуже охоче витрачали "ковідну" тисячу саме на книги", – розповіла Кравчук.

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Топ коментарі

  • Іван Оленюк 404a56e4
    Ще би тотальну заборону на москальську музмку і фільми впаяли. Було би супер.
  • Anatoliy A 006b9dda
    Правильно. Им же надо будем чем то жопу подтирать. Скоро бумаги не будет. Подойдет все- и Пушкин и Достоевский.
  • Okela Temp
    ... вашу мать ! Это надо было сделать еще 8 лет назад !!!
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