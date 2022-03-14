Новини

Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу

21 61027
Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким дозволив російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки, що перебувають в лізингу, без іноземного сертифікату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це пише Reuters.

Так, санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну, дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.

Наразі в РФ експлуатуються 1 367 літаків, із них 739 - зареєстровані у іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належить 515 літаків, а їхню загальну вартість оцінюють в 10 млрд дол.

За законом, російські авіакомпанії платитимуть орендну плату лізингодавцям у рублях протягом 2022 року.

Якщо ж іноземний лізингодавець розірве договір, спеціальна урядова комісія має вирішити, чи можна повернути повітряне судно, чи прийняти рішення про те, що літак повинен залишитися в РФ.

Водночас Кейптаунська конвенція передбачає, що у разі розірвання контракту авіакомпанії зобов'язані повертати літаки лізингодавцю з мінімальною затримкою.

Також читайте: Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків - це більше 50% усього флоту

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Сейчас инвестиции из рашки побегут еще быстрее.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Лізінгодавці аплодують стоячи. Х@йло тупе створіння, що власне ще раз пдтвердив. Компанія, що йде з ринку, вже списала їх на збитки, бо розуміла що іміджеві втрати вартують бльше. Але, УВАГА!!!, ботоксна карла таки тепер дає їм шанс у міжнародних арбітражах отримати компенсацію. Бо є цілком законна підстава. А гроші вони отримають з того кацапського майна що є за кордоном. Ну просто шедевральне рішення.
  • Ла-ла-ла-ла
    Макарон порадив французькому бізнесу не йти з паРаші. Тому данон, леруа та інші залишаються працювати.
    І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
    Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини