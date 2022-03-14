Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким дозволив російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки, що перебувають в лізингу, без іноземного сертифікату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це пише Reuters.

Так, санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну, дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.

Наразі в РФ експлуатуються 1 367 літаків, із них 739 - зареєстровані у іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належить 515 літаків, а їхню загальну вартість оцінюють в 10 млрд дол.

За законом, російські авіакомпанії платитимуть орендну плату лізингодавцям у рублях протягом 2022 року.

Якщо ж іноземний лізингодавець розірве договір, спеціальна урядова комісія має вирішити, чи можна повернути повітряне судно, чи прийняти рішення про те, що літак повинен залишитися в РФ.

Водночас Кейптаунська конвенція передбачає, що у разі розірвання контракту авіакомпанії зобов'язані повертати літаки лізингодавцю з мінімальною затримкою.

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