Через обстріли зруйновано близько 600 житлових будинків у Харкові, вони відновленню не підлягають. Розбомблено 50 шкіл, - Терехов

Близько 600 житлових будинків було зруйновано у Харкові через постійні обстріли міста російською армією.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

За його словами, ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло. Також у Харкові розбомбили 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки.

"Нам доводиться передислоковуватися, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо ситуацію у місті", - повідомив міський голова.

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За його словами, зараз головне завдання - зберегти життя людей та припинити війну, і позиція США дуже важлива у цьому питанні. Ігор Терехов наголосив, що необхідно закрити небо над Україною та зупинити кровопролиття.