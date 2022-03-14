Ще один російський олігарх продає футбольний клуб у Європі

Російський олігарх Валерій Ойф вирішив продати свою частку акцій у футбольному клубі "Вітесс" (Нідерланди). Ойф - основний акціонер клубу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу, яке цитує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також олігарх "негайно" покине наглядову раду.

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Причина такого рішення не зазначається, утім у заяві на сайті про це рішення розміщено прапор України.

"Мені дуже боляче прощатися з "Вітессом", але в нинішній ситуації я приймаю це непросте рішення в інтересах клубу, співробітників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін.

Я мав особливий період, завжди відчував, що дуже пов’язаний з клубом і насолоджувався чудовими виступами. "Вітесс" у моєму серці", - заявив Ойф.

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Британські та нідерландські ЗМІ пишуть, що Ойф є близьким другом та давнім соратником російського олігарха, власника "Челсі" Романа Абрамовича.

"Челсі" регулярно віддає в оренду "Вітессу" молодих і перспективних футболістів, аби ті набиралися досвіду.

З 2016 року Ойф входив до наглядової ради клубу "Вітесс", власником якого був російський бізнесмен Олександр Чигиринський. У травні 2018 року став власником "Вітесса", викупивши 99% акцій.