Верещук розповіла, що росіяни так і не пустили гумдопомогу у Маріуполь, але випустили 160 авто
Про це розповіла міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пропустили 160 приватних авто щоб створити видимість коридору, вони приїхали зараз в Бердянськ, але це ні про що, бо там 300 тисяч людей, а 160 авто – це максимум 600-700 людей", - сказала Верещук.
"У нас великі вантажівки і 24 автобуси. Ми вимагаємо дозволити на своїх авто їхати в колоні, як це було в Сумах і Київській області. Це наша безумовна вимога – ми не будемо розмовляти про жодні інші питання, поки вони не розблокують Маріуполь", - зазначила міністерка.
Верещук нагадала, що вантаж і автобуси для мешканців Маріуполя вже два дні стоять у Бердянську.
"Їх не пропускають, жодного гуманітарного вантажу не надходить. Росія знову цинічно бреше про відкриття коридору", - сказала вона.
У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації.
Міська рада повідомила 13 березня, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.