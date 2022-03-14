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Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок

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Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок
Уряд Німеччини заявляє, що Берлін не надаватиме жодних додаткових відомостей про постачання зброї в Україну. Таке рішення було прийнято з метою уникнути ризиків у сфері безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

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У той же час представник Міністерства оборони Німеччини Арне Коллатц додав, що мета російських агресорів - перерізати шляхи постачання України і ускладнити оборону країни, "і ми не хочемо цьому сприяти".

Міністерство транспорту Німеччини окремо повідомило, що воно відключило онлайн трансляцію з камер на автомагістралях країни з міркувань безпеки, але відмовилося від подробиць.

Поряд з іншими країнами НАТО, Німеччина збільшила поставки оборонного обладнання в Україну з початку війни. Це включає в себе смертельну зброю, таку як протитанкові ракети.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Увеличивают поставки, повышают секретность. Уверен, скоро появятся новости о новых дохлых кацапах.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    все верно! об этом не надо хвастаться !!!
  • Олексій Панкратов
    Э в мене підозра, що на так званих "пєрегаворах" кацапи висунули вимогу перестати публікувати дохлу русню, бо їх матки починають квокчати. А наші й раді старатись. Бо щось занадто підозріло свіжі фотки зникли точно після початку переговорів. В кого є знайомі воєнні, запитайте, чи не надходив такий наказ?
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