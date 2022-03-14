Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок

Уряд Німеччини заявляє, що Берлін не надаватиме жодних додаткових відомостей про постачання зброї в Україну. Таке рішення було прийнято з метою уникнути ризиків у сфері безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

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У той же час представник Міністерства оборони Німеччини Арне Коллатц додав, що мета російських агресорів - перерізати шляхи постачання України і ускладнити оборону країни, "і ми не хочемо цьому сприяти".

Міністерство транспорту Німеччини окремо повідомило, що воно відключило онлайн трансляцію з камер на автомагістралях країни з міркувань безпеки, але відмовилося від подробиць.

Поряд з іншими країнами НАТО, Німеччина збільшила поставки оборонного обладнання в Україну з початку війни. Це включає в себе смертельну зброю, таку як протитанкові ракети.

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