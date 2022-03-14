Національне агентство з питань академічних обмінів (NAWA) допоможе студентам і науковцям з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України на Урядовому порталі.

З метою підтримки студентів і докторантів, які евакуюються до Польщі з України, NAWA запускає інформаційні канали українською мовою в межах спеціального профілю NAWA Україна.

Для підтримки біженців NAWA запускає програму під назвою "Солідарні з Україною" (Solidarni z Ukrainą), у межах якої студенти та аспіранти матимуть можливість навчатися в Польщі, проводити роботу, пов’язану з підготовкою докторської дисертації або брати участь у інших формах навчання (мовних або підготовчих курсах) у період з березня по вересень 2022 року.

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Крім звільнення від плати за навчання, учасникам виплачуватиметься стипендія.

Початок програми заплановано на 15 березня 2022 року.

Національний науковий центр (NCN) також працює над запуском спеціальної програми підтримки вчених з України, спрямованої на продовження досліджень у Польщі. Програма розрахована на українських науковців, які в результаті російської агресії вимушені переїхати до Польщі. NCN фінансуватиме річне перебування в польських наукових і дослідницьких осередках.

Національне агентство з питань академічних обмінів (NAWA) разом із Національним науковим центром (NCN), Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я Республіки Польща докладає всіх зусиль, щоб забезпечити максимально комфортні умови для студентів, аспірантів і науковців.

Необхідну інформацію щодо перетину кордону, перебування в Польщі, отримання медичної допомоги та подальших дій після перетину кордону можна знайти за посиланням.