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Геращенко сумнівається, що Кадиров взагалі в Україні

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сумнівається у присутності Рамзана Кадирова в Україні.

Про це Гаращенко сказав в ефірі українського телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що наразі підтверджень присутності Кадирова немає в українських спецслужб. Також його місце перебування не відоме і в Кремлі.

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"Він зробив кілька роликів, що виїхав в Україну, а насправді займається інстаблогерством", - сказав Геращенко.

Раніше сам Геращенко припускав, що Кадиров в Україні і навіть закликав його не ховатися.

"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    РАМЗАНКА ДИРОВ-СЕРЛИВИЙ ШАКАЛ,ІНСТАГРАМНИЙ ВОЇН ЯК І БІЛЬШІСТЬ ЙОГО ОТОЧЕННЯ...
  • NavigatorUR
    .. ну кто уже закроет рот этой базарной бабе Антошке Геращенко!!!??? Ну просят уд и руководители ДСНС и ВСУ... не ПИ*ДИТЕ в соуиальных сетях... не работайте на врага... Нет!!! Свинья никак не успокоится!!! БОльше ж делать ничего не может... Ну вычислите Кадырку... ну грохнете... тогда хоть лопни от информации..как ..что и почему... А тут ОНО СОМНЕВАЕТСЯ!!! Твои сомнения заткни в задницу и рот закрой. Это САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА ОТ ТЕБЯ!!!
  • Gar
    Ну по Кадырке он все правильно делает. Чем больше тот будет п-ть, тем быстрее его вычислят, если он в Украине, конечно.
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