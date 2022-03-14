У "кільці" ворога залишається лише Маріуполь, - МВС

Зараз в оточенні російських військ знаходиться лише місто Маріуполь на Донеччині.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У "кільці" знаходиться тільки місто Маріуполь, щодо всіх інших міст – у нас немає повного оточення. Харків – захищається, щодо Харкова - уночі в районі Ізюма ми перейшли у невелику контратаку. Ми відбили трохи ворога, ми знищили кілька одиниць техніки. Тобто, ми продовжуємо захищатися, ми продовжуємо відкидати ворога, наскільки це можливо у нинішніх ситуаціях", - уточнив Денисенко.

Водночас він вважає, що росіяни і далі продовжуватимуть свої атаки, оскільки, "очевидно, вказівка Путіна – це знищувати цивільну інфраструктуру, знищувати, по суті, будь-яку інфраструктуру, яка є на території України".

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Він запевнив, що Україна буде захищатися і буде вибивати росіян з їхніх позицій.

Денисенко також висловив сподівання, що із обстрілюваного загарбниками Маріуполя зможуть виїхати цивільні.

"В принципі, ключовий момент наразі – це те, що почав працювати, у всякому разі – нібито почав працювати, маріупольський гуманітарний коридор. Тобто будемо сподіватися, що частина людей зможе виїхати з Маріуполя", - сказав він.

Крім того, Денисенко вважає, що резерви російської армії вже вичерпуються.

"Поки що вони збирають все що можуть зібрати… Тобто, ми розуміємо, що це уже з усієї РФ, з чого тільки можна, збирають резерви, але цих резервів не так і багато. Тобто, це буде певна ротація. Але сказати, що у них є великі ресурси, серйозні якісь досвідчені вояки, на щастя, поки що не можемо", - сказав радник глави МВС.

На запитання про те, чи хтось допомагатиме РФ, він висловив думку, що китайців в Україні точно не буде, "за це переживати не потрібно".

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"Якщо говорити, зокрема, про Лівію, - я чув історії про те, що це буде Хезболла. Це угрупування, орієнтоване на Іран, і дуже сумніваюся, що вони там знайдуть 16 тисяч людей… Очевидно, що якісь частини представників арабського світу тут будуть. Напевно, і з Лівії, і з Сирії, можливо, ще з якихось країн. Але говорити про контингент у 16 тисяч – я чесно кажучи, абсолютно у це не вірю", - сказав Денисенко.

Він зазначив, що вірить у те, що загарбники справді збирають по всій Росії будь-кого, хто готовий іти воювати.

"При чому якщо раніше вони питали про довідки про несудимість, про якийсь досвід – то зараз цього всього не потрібно", - уточнив він.