Зупинена спроба прориву оборони військами РФ на Донецькому напрямку. Ворог втратив до 100 чоловік, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР, - ОТУ "Схід"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як зазначається, під час відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.
"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти. Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.
Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.
Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та завдавати максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої.