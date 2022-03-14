Зупинена спроба прориву оборони військами РФ на Донецькому напрямку. Ворог втратив до 100 чоловік, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР, - ОТУ "Схід"

Станом на 17.00 14 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як зазначається, під час відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.

"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти. Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.

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Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та завдавати максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої.