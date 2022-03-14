Російські окупанти поранили британського журналіста, який виконував редакційне завдання в Україні, - Венедіктова

Під час виконання редакційного завдання в Україні російськими окупантами було поранено британського журналіста.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомирный" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія сталася сьогодні 2 години тому. Маю намір акцентувати, зокрема, на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни наших держав-партнерів. Розумію, що питання чутливе, але розраховую на те, що лідери цивілізованого світу таким чином скоріше наважаться на прийняття рішення про закриття неба.

Розумію, що статистика із українських жертв, з різних причин, не підштовхує до прийняття важливих військово-політичних рішень. З жахом уявляю, якою може бути реакція зовнішнього світу на війну в Україні через деякий час - на жаль, так влаштований світ. Висновок - захистити себе зможемо тільки ми самі.

Ще раз хочу звернутися до наших партнерів - громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він зазгав серйозних поранень", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, відомості про злочин внесені до ЄРДР і це провадження буде розслідуватися належним чином.

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