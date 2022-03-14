Полонені російські строковики: Путіне, ви брешете, закінчуйте війну

Строковики армії РФ, які потрапили в полон в Україні, заявили, що керівництво обмануло їх. Та закликали Путіна вивести війська з України.

Про це п'ятеро полонених російських військовослужбовців строкової служби на пресконференції 14 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Говорили, що будуть навчання у полях на території Росії. Нас обманули", - розповів строковик Олександр Морозов.

За його словами, строковиків в Україні були сотні. Їх кинули під Ромни Сумської області та сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася".

Морозов сказав, що ЗСУ "розбивають наші колони в пух і прах, із нашого боку дуже багато втрат". Коли строковиків уже намагалися вивезти назад до РФ, їх під Сумами взяли в полон.

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"Вмирають ні за що, просто через якогось Путіна, який бреше, який сказав на весь світ, що тут немає строковиків – ось ми тут, п'ятеро людей, строковиків, які просто хочуть потрапити додому", – пояснив він.

Єфрейтор Микола Польщиков своєю чергою додав, що з 3-го по 24 лютого строковики проходили навчання у Курській та Білгородській областях. 24 лютого їх вишикували у величезну колону і через 4 дні під обманом командування вони опинилися на території України під містом Ромни.

"Перебуваючи в полоні, я не побачив ні фашистів, ні бандерівців. Незважаючи на те, що в полоні зі мною поводилися добре, хоча у когось сім'ї в підвалах ховаються, я все одно заздрю ​​тим людям, які змогли відкупитися від цієї війни і залишилися в Росії... Напевно, варто було навіть купити військовий квиток 80 тисяч, бо тут трапляються страшні речі", – сказав Польщиков.

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Він визнав, що росіяни увірвалися до України, "як фашисти, не знаючи мети та завдань".

"Товаришу президенте Російської Федерації, я не знаю, навіщо ви кажете, що тут немає строковиків. Тут сидять ще чотири мої товариші, які за вашою забаганкою вчиняють тут такі злочини. Обманом. Хоч жоден із цих пацанів не зробив жодного пострілу... Нас убивали, товаришу президенте. Я вважаю, що ви не праві, ви винні у цьому. Я прошу вас закінчити все це швидше. Щоб усіх військовослужбовців Російської Федерації, які обманом сюди потрапили, повернули додому. Щоб дали цей наказ. Треба припиняти це, товаришу президенте, треба закінчувати. Мені дуже соромно за себе та за вас, товаришу президенте...", - додав він.