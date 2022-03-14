Янукович поскаржився, що Зеленський відмовився від його плану
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв'ю Януковича російській пропагандистській агенції РИА Новости.
Експрезидент розповів, що пропонував Зеленському план врегулювання, метою якого стала б мирна угода України з Донбасом, створення міжнародного Фонду відновлення Донбасу, "реінтеграція" Донбасу в Україну, але отримав відмову.
За його словами, якась ініціативна група з бізнесменів, науковців, релігійних діячів і журналістів розробила план імплементації Мінських угод, які мали підписати президент України та "уповноважений представник" ОРДЛО, а США та Росія стали б гарантами – але за 7 років через Україну та США його так і не схвалили.
Янукович також заявив, що шанс зупинити трагедію в Україні ще є.
Нагадаємо, 8 березня Янукович звернувся до Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".