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Кулеба поспілкувався з головою МЗС Ірану напередодні його візиту до Москви: "Тегеран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення"

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Кулеба поспілкувався з головою МЗС Ірану напередодні його візиту до Москви: "Тегеран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви.

"Розмовляв з іранським міністром Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати своє повідомлення в Москві: Росія повинна припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і вийти з України", написав Кулеба у твіттері у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    А нахрена иранцы едут в Москву? Дед все равно в бункере Ямантау на Урале сидит.
  • Юрий Педаченко
    Скоро талибы введут санкции и потребуют прекратить зверства
  • Энди Мир
    Що кацапи можуть їм запропонувати? У ірана є реальний шанс вийти з санкцій і торгувати нафтою. А кацапи навіть армією їх вже не можуть налякати,бо всі побачили це убожище а не армію.
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