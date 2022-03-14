Кулеба поспілкувався з головою МЗС Ірану напередодні його візиту до Москви: "Тегеран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви.
"Розмовляв з іранським міністром Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати своє повідомлення в Москві: Росія повинна припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і вийти з України", написав Кулеба у твіттері у понеділок, передає Цензор.НЕТ.