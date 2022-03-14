Словаччина висилає трьох російських дипломатів

У МЗС Словаччини повідомили, що з території країни висилають трьох російських дипломатів. Їхні імена поки не розголошуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Словаччина прийняла рішення про висилку трьох співробітників російського посольства на підставі інформації від спецслужб.

За інформацією Міністерства закордонних справ Словаччини, вони повинні покинути країну протягом 72 годин.

"Міністерство закордонних справ одночасно настійно закликає посольство Російської Федерації, щоб його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться в повідомленні.