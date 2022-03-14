Штати розглядають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з РФ, - Мінфін США

США в рамках нових санкцій проти РФ через розв'язану Росією війну проти України та продовження нарощування військових дій не виключають можливість повного ембарго на торгівлю з РФ.