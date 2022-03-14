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Штати розглядають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з РФ, - Мінфін США

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Штати розглядають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з РФ, - Мінфін США
США в рамках нових санкцій проти РФ через розв'язану Росією війну проти України та продовження нарощування військових дій не виключають можливість повного ембарго на торгівлю з РФ.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

США "все ще розглядають повне торгове ембарго та блокування доступу РФ до міжнародних водних шляхів".

Заступник міністра фінансів зазначив, що США, зокрема, обговорюють заборону на імпорт із Росії нікелю, урану та титану, а також заборону на "криптоактиви російських структур".

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Топ коментарі

  • Наталия П
    Не рассматривайте, а применяйте! Это надо было делать вчера.
  • Тиамитоксам
    ...вот крипту забанить - это было бы супер!.....
  • Bob Fayn
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