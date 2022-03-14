Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС
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Президент України Володимир Зеленский провів телефонні перемовини із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорили з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєй підтримку України з боку Євросоюзу у протидії російській агресії. Нарощування санкційного тиску на РФ важливе. Цінуємо також вагому фінансову допомогу. Україна продовжує поступ до членства в ЄС", - написав Зеленський.