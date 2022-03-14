Україна, як ніхто інший, заслужила на членство в ЄС, - прем’єрка Литви Шимоніте
На цьому під час спільної пресконференції з прем’єр-міністрами України і Польщі Денисом Шмигалем і Матеушем Моравецьким після завершення саміту Люблінського трикутника заявила в понеділок прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Жодна країна не заплатила таку величезну ціну за своє природне бажання бути частиною європейської сім’ї. Тому ми вважаємо, що Україна дійсно заслужила на статус кандидата, і це пов’язано з нашим моральним обов’язком по відношенню до людей в Україні",- підкреслила Шимоніте.
Вона наголосила на безумовній підтримці України, додаючи, що світ зараз сприймає українців як героїв.
"Немає сумнівів, що ви переможете, оскільки правда на вашому боці. А ми робитимемо все можливе, щоб це сталося якомога швидше", - запевнила литовська прем’єрка.
За її словами, немає жодних ілюзій, що війна Росії проти України, є "боротьбою за всіх".
"У світлі агресії Путіна демократичні країни повинні об’єднатися в рамках НАТО, ЄС, Люблінського трикутника", - наголосила прем’єрка Литви.
Вона підкреслила, що потрібно розширювати санкції, аби війна в Україні "коштувала якомога більше, була якомога дорожчою" для Росії.
Шимоніте звернула увагу, що російська агресія в Україні і використання для цього території білорусі змінили оцінку ризиків безпеки. Відтак потрібно перейти до концепції оборони.
"Це особливо стосується інтегрованої системи протиповітряної оборони", - констатувала Шимоніте.