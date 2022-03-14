Україна, як ніхто інший, заслужила на членство в ЄС, - прем’єрка Литви Шимоніте

Жодна з країн не заплатила таку високу ціну за приналежність до європейської спільноти. Відтак Україна заслужила стати кандидатом у члени ЄС.

На цьому під час спільної пресконференції з прем’єр-міністрами України і Польщі Денисом Шмигалем і Матеушем Моравецьким після завершення саміту Люблінського трикутника заявила в понеділок прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жодна країна не заплатила таку величезну ціну за своє природне бажання бути частиною європейської сім’ї. Тому ми вважаємо, що Україна дійсно заслужила на статус кандидата, і це пов’язано з нашим моральним обов’язком по відношенню до людей в Україні",- підкреслила Шимоніте.

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Вона наголосила на безумовній підтримці України, додаючи, що світ зараз сприймає українців як героїв.

"Немає сумнівів, що ви переможете, оскільки правда на вашому боці. А ми робитимемо все можливе, щоб це сталося якомога швидше", - запевнила литовська прем’єрка.

За її словами, немає жодних ілюзій, що війна Росії проти України, є "боротьбою за всіх".

"У світлі агресії Путіна демократичні країни повинні об’єднатися в рамках НАТО, ЄС, Люблінського трикутника", - наголосила прем’єрка Литви.

Вона підкреслила, що потрібно розширювати санкції, аби війна в Україні "коштувала якомога більше, була якомога дорожчою" для Росії.

Шимоніте звернула увагу, що російська агресія в Україні і використання для цього території білорусі змінили оцінку ризиків безпеки. Відтак потрібно перейти до концепції оборони.

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"Це особливо стосується інтегрованої системи протиповітряної оборони", - констатувала Шимоніте.