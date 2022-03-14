Ізюм майже стерто з лиця землі, жодних можливостей для доставки гуманітарної допомоги, - Денісова

Місто Ізюм на Харківщині зараз без світла, води і тепла.

Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашистські окупанти розстрілюють мирних жителів м. Ізюм на Харківщині. На виїзді з міста бойовики накрили артилерійським вогнем приватний мікроавтобус. Доля пасажирів невідома. Наразі тривають бої за цей населений пункт. Ворог безперервно обстрілює його авіацією та артилерією вдень і вночі. Жодних можливостей для доставки гуманітарної допомоги або евакуації немає. Місто без світла, води і тепла. Жителі не виходять з підвалів. Кількість жертв серед цивільного населення встановити неможливо. Містечко, яке до війни налічувало всього 46 тисяч жителів, зараз майже стерто з землі, зруйнована інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, такі дії окупаційних військ є злочином геноциду згідно з Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

"Закликаю, НАТО – закрийте небо над Україною! Ворог вбиває наші міста", - підсумувала вона.

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