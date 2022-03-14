Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"На початку конфлікту російські танки прокотилися по Чорнобильській АЕС, піднявши пил і підвищивши рівень радіації. Через вісім днів окупанти захопили шестиблокову АЕС у місті Запоріжжя за 700 миль", - пише видання.
Починаючи з 2005 року американська компанія Westinghouse стала конкурентом російського ядерного постачальника "Атомстройэкспорта", що належить "Росатому". Під час вторгнення Westinghouse постачав паливо до шести з 15 ядерних реакторів і міг витіснити росіян у всіх з них. Уряд США дуже підтримав ці зусилля, і ці паливні контракти становили сотні мільйонів доларів щорічних втрат від продажів "Атомстройэкспорта". Захопивши АЕС, Росія може повернути собі ринок українського ядерного палива, - стверджують журналісти.
За підрахунками українських фахівців та їхніх колег з Westinghouse, інших аналітичних центрів Америки, утримання і розвиток цього сектору енергетики коштуватиме трильйони доларів. У всякому випадку, лише перший планований транш з боку США, наближався до $100 мільярдів.