Мисливець на Чернігівщині разом із собою підірвав гранатою кількох російських окупантів

Керівник товариства мисливців Анатолій Кульгейко в селищі Ріпки Чернігівської області знищив російських окупантів, які увірвались до нього в помешкання.

Про це у Facebook повідомив ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"10 чи 11 березня, на Чернігівщині, банда орків увірвалася до будинку керівника Ріпкинського районного товариства мисливців Кульгейка Анатолія Івановича. Вимагали від нього списки мисливців, очевидно – для подальших репресій. У відповідь Анатолій Іванович послав російський корабель нах#й і підірвав ручну гранату. Загинув сам і відправив до пекла кілька фашистів. Мокшани своїх 200-х та 300-х забрали. Героя поховали у Ріпках", - йдеться в повідомленні.

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