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Нардепи пропонують збільшити кількісний склад Держприкордонслужби

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Нардепи пропонують збільшити кількісний склад Держприкордонслужби
Група народних депутатів пропонує збільшити чисельність Державної прикордонної служби в особливий період на 7 тисяч військовослужбовців.

Відповідний законопроект №7161 "Про внесення змін до статті 6 закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо збільшення чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України" зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

На сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб, зокрема, 45 тисяч військовослужбовців. Автори законодавчої ініціативи пропонують, щоб у особливий період загальна чисельність цього правоохоронного органу збільшилася на кількість особового складу, покликаного на військову службу, та налічувала 60 тисяч осіб, з яких 52 тисячі – військовослужбовці.

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Топ коментарі

  • Temp Tempo
    А может кто то объяснить - как эти москальские уроды в первые дни и потом ,прошли границу,как они оказались на Оболони, как они прошли так много в глубь страны, там что не было пограничников, милиции,военных..... я ничего не понимаю...
  • Роман Кокоровець
    для чого збільшувати прикордонників під час війни ?
  • Olga Sverdlo
    Для этого есть нацгвардия. Они и вооружены получше. Добавить расчёты ПТУР и охранять границу. Зачем нам 52 тыс погранцов сейчас? Война и границы по факту нету почти нигде.
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