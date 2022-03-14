Кадирівці планували захопити мешканців дитбудинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ, - МВС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Я не маю повноважень коментувати чи знаходиться Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали", - сказав він.
Радник очільника МВС України також зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.
Раніше віомдовлялось, що Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей.