Кадирівці планували захопити мешканців дитбудинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, є підозра, що бойовики Рамзана Кадирова планували захопити дитячий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Я не маю повноважень коментувати чи знаходиться Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали", - сказав він.

Радник очільника МВС України також зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.

Раніше віомдовлялось, що Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей.

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