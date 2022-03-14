Як змінила війна позиції українських олігархів

Американський Forbes оновив глобальний список світових мільярдерів. Війна значно знизила статки найбагатших українців

Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків $4,2 млрд. Половина цієї суми – оцінка 75-відсоткової частки у "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік. Однак, якщо порівнювати із лютим 2022 року, різниця колосальна: з початку війни Ахметов втратив $9,5 млрд, повідомляє Цензор.НЕТ.

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у $4 млрд у кожного.

Статки Віктора Пінчука зменшилися з $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.

Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує $578 млн. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.

Мільярдерами залишаються Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд).

Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.