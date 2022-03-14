Новини

Як змінила війна позиції українських олігархів

31 03553
Як змінила війна позиції українських олігархів
Американський Forbes оновив глобальний список світових мільярдерів. Війна значно знизила статки найбагатших українців

Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків $4,2 млрд. Половина цієї суми – оцінка 75-відсоткової частки у "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік. Однак, якщо порівнювати із лютим 2022 року, різниця колосальна: з початку війни Ахметов втратив $9,5 млрд, повідомляє Цензор.НЕТ.

 Як змінила війна позиції українських олігархів 01

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у $4 млрд у кожного.

Статки Віктора Пінчука зменшилися з $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.

Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує $578 млн. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.

Мільярдерами залишаються Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд).

Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.

Топ коментарі

  • Alexander Kuznetsov d169409d
    За всіх не буду казати, але Пороху - подяка за ППО в Києвї за його кошти (і не тільки ППО). Та й Ринатка писали на Цензорі теж кошти зараз на потреби армії та України віддає більш звичайного. То не будьте люди кацапами, які в гімно макають все, що бачать, особливо при слові "олігарх"
  • Люда Парасюк
    ще б я за олігархів переймалась, вони при будь-яких розкладах будуть жирувати в найкращих місцях планети
  • ahuhu
    А де "**** праваславная" Новінський?

    Він же явний і відвертий ворог України.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини