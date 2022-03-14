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Російські окупанти діють за принципом "що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі", - Генштаб ЗСУ. ФОТО

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Російськи окупанти знищують або виводять з ладу свою техніку через низький рівень підготовки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти діють за принципом що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі, - Генштаб ЗСУ 01

"Друга армія у світі" - бутафорія. Російські окупанти діють за принципом " що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі". Сухопутні війська ЗСУ та Територіальна оборона ЗСУ вдячні криворуким мехводам та недалеким командирам зс рф Минобороны России за нові трофеї", - йдеться у дописі.

Боротися з набродами нам допомагає навіть рідна земля, підкреслюють в Генштабі.

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Топ коментарі

  • hazhi
    Нічого. Скоро потепліє і всі поля порозкисають. Там вони всю свою техніку і залишать.
  • Bander_UA 1d21dedd
    Ёжики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус
  • Друже Бобер
    Там п`ять танків застрягли у Чернігівській області. Але для цих придурків є три пом`якшуючих чинника: не працює у нас ГЛОНАСС, якісь нехороші люди познімали вказівники та український грунт на початку весни не дозволяє переміщуватися танкам.
    Це не змінює тє, що вони довбойоби.
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