Російські окупанти діють за принципом "що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі", - Генштаб ЗСУ. ФОТО
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Російськи окупанти знищують або виводять з ладу свою техніку через низький рівень підготовки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Друга армія у світі" - бутафорія. Російські окупанти діють за принципом " що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі". Сухопутні війська ЗСУ та Територіальна оборона ЗСУ вдячні криворуким мехводам та недалеким командирам зс рф Минобороны России за нові трофеї", - йдеться у дописі.
Боротися з набродами нам допомагає навіть рідна земля, підкреслюють в Генштабі.