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Рєзніков: Ворог втрачає впевненість, "прибульці" в окупованому Криму готуються тікати

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Рєзніков: Ворог втрачає впевненість, "прибульці" в окупованому Криму готуються тікати
Російські окупанти, які прибули до Криму втрачають впевненість у майбутньому та готуються тікати з півсострову.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями ми згадуємо початок війни, події у Криму і на Донеччині з Луганщиною. Незважаючи на те, що на півдні України зараз дуже непроста ситуація, ми бачимо, як ворог втрачає впевненість. "Прибульці" у Криму дуже нервують, частина вже готується тікати. І недаремно", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков

Топ коментарі

  • Raised Right
    Тут своих переобувшихся манкуртов некуда девать, так ещё и этих только не хватало. Нах со сцены!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    свічка


    @svecha62

    ·
    7 ч



    Та іди ти ***** разом з харошимі рузкімі!

  • Andrii Pushkarchuk
    Це не міністр, а балабол якийсь. Чуєш від нього одні мантри, то вони не нападуть, то вони тікають.
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