США повідомили НАТО і союзникам в Азії про готовність Китаю постачати зброю Росії, - ЗМІ
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, заявив неназваний американський чиновник, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні, надісланому дипломатичною телеграмою та переданому особисто співробітниками розвідки, також сказано, що Китай, як очікується, буде заперечувати ці плани.
За словами американського чиновника, розкриття інформації як про запит Росії до Китаю, так і відповіді Китаю є частиною стратегії американських чиновників з протидії дезінформації.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у понеділок зустрівся з головним дипломатом Китаю Ян Цзечі в Римі після попередження США, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо допоможе Росії уникнути західних санкцій, а також на тлі повідомлень, що Росія попросила Китай надати військову допомогу.
Росія заперечила ці повідомлення, заявивши, що має достатні військові ресурси для виконання всіх своїх цілей в Україні.
Речник міністерства закордонних справ Китаю назвав ці повідомлення "дезінформацією".