Штати попередили Китай про наслідки за підтримку Росії

Делегація США на чолі з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном попередила Пекін про серйозні наслідки в разі, якщо КНР надасть підтримку росії на тлі її агресії проти України.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Радник президента з питань нацбезпеки та наша делегація висловила прямо й дуже чітко наші занепокоєння щодо підтримки Китаєм росії після того, як вона вчинила агресію", - зазначив він.

За словами Прайса, американська сторона також попередила Китай про наслідки в разі такої підтримки, які він матиме на лише у відносинах зі Сполученими Штатами, а в глобальному вимірі, оскільки Америка єдина зі своїми союзниками на Заході та Сході.

"Будь-яка країна, яка намагатиметься виручити росію з цієї економічної, фінансової трясовини, матиме наслідки. Ми гарантуємо, що жодна країна не зможе уникнути цього", - підсумував він.

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