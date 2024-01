Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У середу, 16 березня, Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, винесе свою постанову на запит про вказівку тимчасових заходів, поданих Україною у справі щодо Заяви про Геноцид відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - йдеться у повідомленні Міжнародного суду у твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ заявила, що проігнорувала суд у Гаазі через "абсурдність" позову

Публічне засідання, під час якого голова суду, суддя Джоан Е. Донох'ю, зачитає ухвалу суду, розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі. "Зважаючи на пандемію COVID-19 у Великому залі правосуддя будуть присутні лише члени Суду та представники держави-сторони справи. Члени дипломатичного корпусу, засоби масової інформації та громадськість зможуть стежити за читанням через пряму вебтрансляцію на вебсайті суду, а також на вебтелебаченні ООН", - деталізували в Суді.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK