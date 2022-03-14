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Олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів через чутки про допомогу Росії

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Найбагатші китайські громадяни за день втратили 52 мільярди доларів на фоні чуток про допомогу Китаю Росії.

Китайські акції, які котируються на біржі в США, зіштовхнулися зі стрімким розпродажем сьогодні, пише Bloomberg, яке цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ

Bloomberg пише, що всі ці втрати спричинили повідомлення про те, що Росія попросила Китай надати військову допомогу у війні з Україною. Попри те, що в Пекіні це заперечили, трейдери бояться, що потенційний виступ Китаю на боці Владіміра Путіна може призвести до глобальної реакції проти китайських фірм. Або ж можуть бути запроваджені санкції.

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Індекс Nasdaq Golden Dragon China впав на 13%. І це на додачу до минулотижневого падіння на 18%. Американські депозитарні розписки гіганті у сфері електронної торгівлі Alibaba Group Holding Ltd і JD.com теж втратили 19%. Оператор пошукової системи Baidu втратив 14%. Загалом, падіння Alibaba сього року склало 30%,

В іншій статті Bloomberg пише, що найбагатші олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів. Статки Чжуна Шаньшаня, якого називають китайським королем бутильованої води, скоротилися на 5 мільярдів за один день. В цей час засновник Tencent Ма Хуатен втратив 3,3 мільярди доларів, про що свідчить Bloomberg Billionaires Index.

Акції компанії Чжуна Шаньшаня під назвою Nongfu Spring обвалилися на 10% на гонконгській біржі. І це найбільше падіння за 18 місяців. Хоча він досі залишається найбагатшим громадянином Китаю з 60,3 мільярдами доларів. Компанія Tencent обвалилася найбільше з 2011 року після повідомлень про те, що їй доведеться заплатити рекордний штраф через порушення законів щодо відмивання грошей. Ма, який колись був найбагатшим китайцем, зараз третій в списку мільярдерів з 35,2 мільярдами доларів.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Китайские олигархи))) Плять, коммунизм для лохов
  • молодой рабочий
    такое же дутотое..как и хйуйлостан..
  • Sophia-Maria Duglass
    Если мир откажется от китайских товаров - Китаю будет жопа
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