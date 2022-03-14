Залізниця Фінляндії більше не возитиме російські вантажі

Залізниця Фінляндії VR Group припиняє прийом вантажів від російських лізингових компаній та вантажовідправників.

Про це пише Інтерфакс із посиланням на копію відповідного листа, інформує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З незалежних від VR Group причин тимчасово припиняється прийом вантажів, завантажених у вагони власності ВТБ Лізинг, ВЕБ-лізинг та ГРК ВЕФ.РФ", - повідомляється в листі на ім'я заступника голови РЖД.

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Також VR Group тимчасово припиняє прийом вантажів від вантажовідправників Уралхім, Уралкалій, МХК Єврохім, Северсталь, Тольяттіазот, Томет та транспортних засобів, що належать цим компаніям.