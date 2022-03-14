З 15 березня міграційна служба поновить свою роботу, - Монастирський
10 0764
З 15 березня у більшості регіонів України поновить роботу міграційна служба.
Про це під час телемарафону повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"З завтрашнього дня у більшості регіонів України запрацює міграційна служба. Яка буде приймати документи на оформлення закордонних паспортів, продовження їх терміну, а також прийняли рішення уряду щодо вклеювання фотографій дітей в закордонні паспорти батьків, щоб можна було виїжджати за кордон. Ці послуги будуть відновлені", - сказав він.