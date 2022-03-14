В Україну прибула команда лікарів із Ізраїлю, – Єрмак

Із Ізраїлю в Україну прибула бригада лікарів із мобільним шпиталем

Про це повідомив у твіттері керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"З Ізраїлю в Україну вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність.", - написав Єрмак.

З 🇮🇱 до 🇺🇦 вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 14, 2022

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