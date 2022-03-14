Центр прийому біженців з України відкрили в Брюсселі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на виданняThe Brussels Times,
"Від понеділка громадяни України, що рятуються від російського вторгнення, можуть зареєструвати свою присутність в Бельгії та звернутися по захист у Павільйоні 8 Виставкового центру Брюсселя. Біженці з України можуть зареєструватися та отримати "тимчасовий захист", який надає їм право залишатися в країні та відкриває доступ до бельгійського ринку праці", - йдеться у публікації.
Новий центр краще пристосований для прийому великої кількості людей, ніж попередній, де могли щодня оформлювати лише незначну кількість біженців, і люди інколи були змушені ночувати просто біля дверей центру.
Загалом з весь час по допомогу бельгійського уряду звернулися 6048 громадян України, з який понад 2059 заявили, що потребують місця для тимчасового проживання.