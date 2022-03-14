Зеленський про вбивство американського журналіста російськими окупантами в Ірпені: Його жертва надихне світ на боротьбу

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині американського журналіста Брента Рено, який загинув вчора в Ірпені в результаті обстрілу російськими окупантами.

Про це президент повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Висловлюю сердечні співчуття родині Брента Рено, який загинув, документуючи безжальність і зло, заподіяне Росією людям в Україні. Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти сил темряви", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять