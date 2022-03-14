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Війська РФ наносили удари по Харківщині "Іскандерами" з території Росії, - Синєгубов

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Війська РФ наносили удари по Харківщині "Іскандерами" з території Росії, - Синєгубов
Російські окупанти продовжують наносити удари по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Продовжуються обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог наносив удари в тому числі ракетними комплексами "Іскандер". За інформаціє Штабу оборони, атакував із території росії.

Звертаюся до харків‘ян: не нехтуйте сигналами тривоги! Як тільки почуєте сирену - ховайтеся в укриття!" - наголосив він.

"Ми всі поступово звикаємо до вибухів, із приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру. Не втрачайте пильності!

Також просимо жителів одразу повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства, порушень. Поліція Харківщини оперативно реагує на повідомлення, тож закликаємо вас об'єднати зусилля в боротьбі з ворогом", - додав Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Шо Таке?
    Сволота
  • Іван Оленюк 404a56e4
    І шо з цим робити? Цікаво скільки це буде продовжуватися.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Може пора вже херячити по воронежу, белгороду та інших прикордонних містах цапів де є військова інфраструктура. Втрачати нічого. Наші міста та села і так русня обстрілює крилатими і тактичними ракетами та вакуумними бомбами. Далі тільки ядерна зброя.
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